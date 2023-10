Do Estadão que oestadoacre.com reproduz trecho

A PF pediu e a ministra Nancy Andrigh atendeu fatiar ou desmembrar a Operação Ptolomeu, que se debruça sobre desvios no governo do Acre e tem mais de 22 mil páginas.

A Polícia Federal solicitou a divisão dos trabalhos para facilitar o trabalho e a individualização do papel de cada um dos investigados.

O MP foi favorável ao pedido da PF.

O inquérito foi dividido em nove apurações autônomas, mas conexas…e seguem a cargo do STJ porque o governador do Acre, Gladson Cameli, é apontado como idealizador do suposto esquema e elo entre os crimes investigados.

-Os fatos investigados continuam os mesmos e estão conectados com a autoridade detentora de foro, informou a PF.

-O que se postula é a divisão dos inquéritos para uma melhor organização da investigação e eventual ação penal.

A matéria na íntegra você pode ler no Estadão (para assinantes)