Aleac – Durante sessão solene que homenageou diversas personalidades que contribuíram significativamente para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), frisou a importância da cerimônia.

O evento, que contou com a presença de parlamentares e cidadãos locais, reuniu personalidades que dedicaram suas vidas ao progresso do município.

Dentre os homenageados, foram incluídas figuras de diversas esferas da sociedade. O parlamentar destacou um dos homenageados, um cidadão simples, como o senhor Aluízio Santiago, que segundo ele, desempenhou um papel fundamental na construção e manutenção das estradas locais.

“Além do senhor Aluízio tem os empresários como Agenor e Zinho, que têm contribuído ativamente para o crescimento econômico da região.

“Além disso, personalidades públicas como o ex-governador Orleir Cameli e o padre Heriberto que foram reconhecidos por seus notáveis serviços à comunidade. Estamos muito felizes em poder homenagear essas pessoas que tanto contribuiram para o desenvolvimento da cidade”, disse o deputado.

O evento refletiu a dedicação das autoridades locais em preservar a memória e honrar aqueles que moldaram a história de Cruzeiro Sul. Incluindo uma dedicatória ao Exército Brasileiro e ao 7º BEC, que de acordo com o presidente do parlamento acreano, desempenhou um papel fundamental na formação do município.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale