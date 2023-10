Ofensiva de Israel sobre o território palestino sem trégua.

Nas últimas 24h, foram mais de 250 ataques a Gaza, com bombardeios a mesquitas, prédios e estabelecimentos comerciais.

Pelo menos três crianças morreram e mais de mil pessoas permanecem sob escombros.

Mas violência terrorista, contam com ares de verdade única na imprensa do Basil, vem somente do lado lado palestino.

Ninguém fala do apartheid e a prisão a céu aberto imposta por Israel há décadas ao povo de Gaza.

Em tempo: protestos em São Paulo pedem fim do cerco à Gaza…ouça…

Em tempo 2: no Rio, protesto em defesa de Israel, organizado pela Federação Israelita…ouça…

Em tempo 3: doze jornalistas já morreram em Gaza como consequências do conflito

J R Braña B.