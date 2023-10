OGlobo – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou, na manhã de segunda-feira, em São Paulo, uma proposta para limitar a 12 parcelas as compras sem juros no cartão de crédito.

A medida ainda está em estudo, e o próprio BC fará simulações para apresentar ao setor o impacto que haverá na redução dos juros do rotativo do cartão de crédito.

(…)

Os bancos dizem que o parcelado sem juros é um dos fatores para os juros elevados do rotativo do cartão de crédito.

O Congresso deu 90 dias para que haja consenso entre todas as entidades envolvidas. Do contrário, será estabelecido um teto de 100% nos juros, de acordo com projeto de lei aprovado nas duas Casas.

(…)