Calendário de pagamentos tem início nesta quarta-feira, 18 de outubro, e segue até o dia 31. Valor médio recebido no estado é de R$ 746,14, o terceiro maior do país

O Acre é a terceira unidade da Federação com maior valor médio do benefício do Bolsa Família em outubro: R$ 746,14.

O estado fica atrás apenas de Roraima e Amazonas neste quesito.

Neste mês, o programa de transferência de renda do Governo Federal investirá R$ 98,6 milhões no Acre, contemplando 132,6 mil famílias. Os pagamentos têm início nesta quarta-feira, 18 de outubro, e prosseguem de forma escalonada até o dia 31, tendo por base o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

A capital Rio Branco é o município com maior número de famílias contempladas: 44.878.

Na sequência, aparecem Cruzeiro do Sul (14.200), Sena Madureira (9.358), Tarauacá (9.231) e Feijó (5.811).

Já o município de Jordão detém o maior valor médio de benefício no estado, com R$ 911,01. Ele é seguido por Santa Rosa do Purus (R$ 889,92) e Porto Walter (R$ 854,52).

O Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 a crianças de zero a seis anos, chega a 76 mil pessoas do Acre em outubro a partir de um investimento de R$ 11 milhões.

Já o Benefício Variável Familiar (BVF), um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, alcança 134,4 mil pessoas no estado, com um aporte de R$ 6,3 milhões.

BVN – Em todo o país, 21,45 milhões de famílias serão contempladas com o Bolsa Família nos 5.570 municípios brasileiros.

O valor médio do benefício pago em todo o país é de R$ 688,97 e supera em 0,30% o de setembro (R$ 686,89).