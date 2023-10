Prevendo uma grande presença de argentinos no Rio de Janeiro para a final da Conmebol Libertadores, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, compartilhou uma publicação nas redes sociais fazendo um apelo para que os torcedores do Boca Juniors “não façam muita bosta”. O Boca enfrenta o Fluminense na decisão da competição no dia 4 de novembro, no Maracanã. O post compartilhado diz que 150 mil “bosteros” são esperados na cidade para a partida.

Na Argentina, torcedores rivais, como de times como o River Plate, chamam os torcedores do Boca de “bosteros”. Enquanto os do Boca chamam os do River de “gallinas”.