Prezamos pela formação de profissionais éticos, que tenham a habilidade de exercer a profissão de forma humanizada e crítica, buscando definir o diagnóstico da doença, além de atuar na recuperação do paciente da melhor forma possível.

Os médicos que formamos são capacitados para atuar com seriedade e responsabilidade, buscando os melhores procedimentos a fim de auxiliar na recuperação da saúde de seus pacientes.

E hoje, no Dia do Médico (18), convidamos você a conhecer o que faz nosso curso de Medicina ser nota máxima no MEC!

01 – METODOLOGIA ATIVA

As disciplinas são integradas e o aprendizado é baseado no modelo PBL (Problem Based Learning).

02 – CORPO DOCENTE

Grade com professores especialistas, com vasta experiência em diversas áreas de atuação.

03 – ENSINO PRÁTICO

Na Uninorte os alunos têm aulas práticas desde o primeiro período e com isso desenvolvem habilidades importantes para o mercado de trabalho.

04 – ESTRUTURA DE PONTA

Um dos mais modernos Centros de Simulação Realísticos da Região Norte: 28 laboratórios de saúde e laboratórios morfofuncionais e ambulatórios médicos.

05 – FORMAÇÃO COMPLETA E PROJETOS ESPECIAIS

O curso de medicina da Uninorte tem o objetivo de formar profissionais capazes de atuar em todos os níveis de atenção à saúde como agentes de transformação social.

Ao longo do curso o aluno vivencia atividades práticas de atendimento à população e desenvolve uma formação médica generalista e da família.

O sonho começa aqui!

