Por 20 votos favoráveis e 11 contrários, o relatório final da CPMI do 8 de janeiro foi aprovado na quarta-feira (18) com o pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 60 pessoas. Apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), o documento conclui que os atos de vandalismo de 8 de janeiro foram uma tentativa de golpe de Estado. Após cinco meses de audiências e 20 depoimentos, o colegiado encerrou os trabalhos.

