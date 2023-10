A Polícia Federal (PF) está consolidando informações relacionadas à suspeita de compra de votos nas eleições que podem refutar a principal alegação apresentada pelas defesas de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Silvinei Vasques, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em relação às operações da corporação durante o segundo turno das eleições do ano passado.

(…)

A investigação aprofunda a linha de que as operações buscaram dificultar a locomoção de eleitores do hoje presidente Lula, que superou Bolsonaro no Nordeste por quase 13 milhões de votos no primeiro turno.

(…)

