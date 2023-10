Força Aérea Brasileira (FAB) lançou oportunidade para profissionais de nível médio que desejam fazer parte de suas fileiras em 2024. Com a abertura de processos seletivos para a Prestação do Serviço Militar Voluntário em caráter temporário, a FAB busca profissionais para contribuir com suas habilidades e conhecimentos nas diversas especialidades oferecidas.

Especialidades e localidades

O processo seletivo abrange vagas para diversas especialidades e localidades para o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon) e para Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados na especialidade de música (QSCon Músico), este exclusivamente para a localidade de Brasília (DF).

Inscrições

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (16/10) e vão até o dia 10 de novembro para Músico e até dia 14 de novembro para demais especialidades. É fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital disponibilizado no site destinado às Convocações para obter informações detalhadas sobre os requisitos específicos de cada especialidade, documentação necessária e datas importantes.

Para obter mais informações, consulte a página de Convocação de Temporários, clicando aqui.

