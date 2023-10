Nos próximos dois dias, cinco municípios do Amazonas devem receber 42 toneladas de mantimentos transportados pelos militares…

Já no primeiro dia de operação conjunta, em cooperação com a Defesa Civil do Amazonas, foram recebidas 2 mil cestas de alimentos na Base Aérea de Manaus, o equivalente a 42 toneladas. Os mantimentos serão transportados para Tabatinga, no estado, em uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira. A partir de lá, serão distribuídos para cinco municípios em emergência: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tonantins.

Pronta resposta dos militares – No dia 29 de setembro, representantes das Forças Armadas participaram de reunião realizada na sede do Governo do Estado do Amazonas. Desde então, os militares têm reforçado as ações de apoio para combater os impactos causados pela estiagem severa no estado.

A Marinha trabalha na demarcação dos trechos críticos à navegação no rio Amazonas e na foz do rio Madeira, e busca remover sedimentos nos rios para facilitar a navegação entre os municípios de Tabatinga e Benjamim Constant. Também, em ação conjunta com o Exército, transportou 81 toneladas de alimentos (o equivalente a 6 mil cestas básicas) e 1.100 caixas de água mineral de Manaus para Tabatinga.

As tropas da Força Terrestre já distribuíram 3,5 toneladas de alimentos para seis comunidades do município de Alvarães, localizado a 531 km de Manaus. Disponibilizaram, ainda, uma balsa estratégica para levar alimentos à população de Tefé, além de cooperar com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no resgate de botos encalhados em poças rasas e águas quentes.

