O juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni, uma das maiores autoridades em Direito Penal na América Latina, é o convidado do História e Justiça desta semana. No programa, o magistrado de carreira conversou com o jornalista Márcio Aith sobre o sistema penitenciário brasileiro.

