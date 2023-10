OGlobo – Começa na segunda-feira o período de férias coletivas que vão durar de cinco a 20 dias em, pelo menos, 33 indústrias na Zona Franca de Manaus, de acordo com o Sindimetal de Amazonas. Segundo o presidente do sindicato dos metalúrgicos, Valdemir Santana, vão parar de 15 mil a 17 mil profissionais. As férias coletivas, que costumam ocorrer no início de dezembro, foram antecipadas pela demanda maior, principalmente de motos, ar-condicionado e TVs, e a seca mais intensa do que a esperada pelo setor:

-De acordo com os números que temos, o planejamento foi feito para produzir 1,1 milhão de motos para esse fim de ano, mas a demanda foi de 1,5 milhão. Contrataram mais gente, mas a seca está dificultando chegar mais peças para atender a essa demanda maior, por isso, a paralisação. Agora, alegam que a culpa é da estiagem, mas a culpa é do erro de planejamento. Já se sabia que a seca seria mais severa esse ano.

Santana diz que não haverá problema para o abastecimento da Black Friday e do Natal, apesar da parada técnica no maior polo industrial do país. (…)