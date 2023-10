As principais informações sobre a biometria na Justiça Eleitoral (JE) estão reunidas numa nova página na internet. O espaço conta com explicações sobre a identificação biométrica do eleitorado, painel com dados sobre o cadastramento das impressões digitais no país, histórico do uso da tecnologia nas eleições e perguntas frequentes. Acesse o novo site da biometria.

No endereço, a pessoa interessada encontra explicações sobre o que é a biometria, seus benefícios e como essa tecnologia funciona. Desde 2008, a JE utiliza as impressões digitais para identificar biometricamente o eleitorado. A coleta da biometria é um serviço eleitoral obrigatório e gratuito, realizado apenas em atendimento presencial.

A identificação biométrica torna o processo eleitoral mais seguro e é um dos elementos que compõem a base de dados da Identificação Civil Nacional (ICN), programa criado para identificar brasileiras e brasileiros em suas relações com o Estado, provendo segurança e facilidade na utilização de serviços de identificação.

Histórico da biometria na Justiça Eleitoral

Ainda na página dedicada à biometria, a pessoa interessada encontra um histórico sobre a identificação biométrica do eleitorado. Em 2008, foi usada pela primeira vez nos municípios de São João Batista (SC), Fátima do Sul (MS) e Colorado do Oeste (RO).

Com o sucesso, em 2010, o projeto de identificação biométrica foi ampliado. Nas Eleições Gerais daquele ano, mais de 1 milhão de eleitores de 60 municípios de 23 estados votaram após a verificação pela tecnologia da biometria. E, assim, a Justiça Eleitoral seguiu aumentando esse número.

No pleito de 2018, o total de pessoas biometrizadas já passava de 85 milhões. Em 2020, com aproximadamente 120 milhões de eleitores com cadastro biométrico, devido à pandemia de covid-19, não houve esse tipo de identificação nas eleições daquele ano. Em 2022, então, foi retomada a identificação pela biometria para a votação.

Perguntas frequentes

Há também um espaço dedicado ao esclarecimento das dúvidas mais comuns de eleitoras e eleitores sobre a biometria, tais como: “Sou eleitor de uma cidade. Posso cadastrar a biometria em outra?” ou “Posso votar caso a minha digital não seja reconhecida na hora do voto?”. Confira!

Cadastramento biométrico

A nova página conta ainda com um painel exclusivo com dados estatísticos sobre o cadastramento biométrico. Ele mostra o eleitorado apto a votar e a quantidade de votantes com biometria cadastrada em todo o país.

É possível aplicar filtros para verificar os números por região, estado e até detalhar por município, tudo isso por meio de um mapa ou tabela. Está disponível também opção para baixar um arquivo com os números gerados. Ao clicar no botão download, a pessoa é direcionada para a página de Estatísticas Eleitorais a fim de concluir o procedimento.

Confira a página sobre a biometria.

Saiba mais:

R$ 60 Milhões em jogo na Mega-Sena hoje – OEstadoAcre.com

ICMBio abre concurso público com 98 vagas para analista ambiental – OEstadoAcre.com

Sena Madureira… Prefeito bate à porta de dep… (assista) – OEstadoAcre.com