A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), realizou nessa quarta-feira (25), no Teatro Universitário da Ufac, o 2º Encontro Formativo de Educadores da Educação Infantil com o tema “Organização do cotidiano, dos espaços e materiais: efetivando direitos de aprendizagem e desenvolvimento”. A capacitação aconteceu ao longo do dia e a estimativa é que mais de mil educadores da rede municipal e demais municípios tenham participado da formação.

Para Rosamara Souza, gerente do Departamento de Educação Infantil da Seme, esse momento vem para somar na educação municipal, tendo em vista que nesse espaço os gestores podem se reunir e apresentar as experiências desenvolvidas em sala de aula com os alunos.

“Esse trabalho vem para ser consolidado na prática e é preciso esse investimento na formação de nossos professores, assistentes de creches, professores, mediadores, cuidadores, professores de libras, ou seja, todas as pessoas que estão reunidas. Não cansamos de dizer que investir em formação de professores é investir na qualidade da nossa educação infantil.”

“Nós realizamos essas formações para ajudar as instituições, subsidiar o trabalho dos diretores, coordenadores e dos professores. É importante sempre estarmos refletindo sobre as nossas práticas dentro das instituições para promover aprendizagem significativa para as nossas crianças”, explicou a professora formadora da educação infantil da Seme, Samaira Freitas.

Durante o encontro formativo, alguns gestores da rede municipal fizeram algumas apresentações em cima do tema proposto no encontro, como foi o caso da Lueili Souza, professora da creche Francisca Silva Maia.

“O nosso tema hoje foi a organização dos espaços interativos e aí o que eu trouxe foram as nossas vivências e nossas concepções com a reflexão para que os professores e os gestores possam fazer uma reflexão sobre esses espaços e a importância de organizá-los para essas crianças.”

Além disso, pelo impacto positivo gerado através desse encontro, a Prefeitura de Rio Branco também disponibilizou algumas vagas para que gestores de outros municípios também pudessem agregar ao debate.

“Vai agregar porque trabalhamos com as parcerias entre os municípios. É de suma importância que todos nós passemos por essa formação que é chamada transformação da educação infantil. Então há também a questão das trocas de experiências, o que o município está fazendo que está dando certo e o que o outro município precisa saber”, concluiu a coordenadora da educação infantil de Senador Guiomard, Elizete Hartmann.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Saiba mais:

ICMBio abre concurso público com 98 vagas para analista ambiental – OEstadoAcre.com

Sena Madureira… Prefeito bate à porta de dep… (assista) – OEstadoAcre.com

Sena: réplica do dep Gerlen… 📹 – OEstadoAcre.com