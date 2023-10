EBC – Composta por 43 bairros, a zona oeste da capital fluminense conta com praias turísticas, parques e reservas naturais e também é palco de grande desigualdade.

Trata-se da maior área do município do Rio de Janeiro, com mais de 70% do território, e também da que mais cresce em população.

De um lado, está localizada a Barra da Tijuca, bairro com condomínios e shoppings de luxo.

De outro, está a maior área de pobreza do município, onde fica, por exemplo, a comunidade Três Pontes, em Paciência, a origem da família que lidera a milícia responsável pelos ataques criminosos desta semana.

Grifo meu: já falamos dessa desigualdade(razão principal do problema) aqui…