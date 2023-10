De Ancelmo Gois, na sua coluna em OGlobo

Do vascaíno Eduardo Paes, que torce, como muitos brasileiros, pelo Fluminense, no sábado, contra o argentino Boca Juniors, na decisão da Libertadores: “Domingo vamos implodir os prédios da Gama Filho. Se o Fluminense ganhar já está encomendada uma bandeira do Boca para ser pendurada em um dos prédios e cair junto”.

(…)

Grifo Meu: eu só quero a vitória eterna do Fluminense…nada mais!…A final é na tarde de sábado, 4/11.

J R Braña B.

