Um post aqui neste oestadoacre na segunda-feira chamou atenção e fez com que a Energisa tomasse providências e resolvesse o problema de falta de energia em parte do centro do centro de Sena Madureira, nas proximidades da Câmara de Vereadores.

Um comerciante enviou a reclamação e este blog publicou, aqui…

Uma equipe da Energisa de Rio Branco se descolou hoje até o município e resolveu problema…,informa um dos comerciantes prejudicado.

Que bom.

J R Braña B.

