Ufac – O curso de Direito da Ufac no campus-sede obteve conceito 5 (em escala de 1 a 5) no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2022. O curso de Direito do campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, também conseguiu desempenho superior à média — conceito 4. Os cursos de Economia, Psicologia e Jornalismo obtiveram nota 3, o que representa um desempenho satisfatório. Os dados dos Enade-2022 foram divulgados nesta terça-feira, 31, em Brasília.

Os indicadores de qualidade da educação superior mostrados pelo Enade nos conceitos de 1 a 5 ajudam as universidades na definição de políticas públicas e ações de melhoria dos cursos de graduação. São três os indicadores: conceito Enade, conceito preliminar de curso e índice geral de cursos avaliados da instituição.

(…)

