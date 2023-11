Diante do monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19 no Brasil e no mundo, o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação como principal medida de combate ao vírus. As vacinas oferecidas pelo SUS são seguras e eficazes contra as manifestações mais graves da doença. A pasta orienta a aplicação de uma dose de reforço da vacina bivalente para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomado ao menos duas doses da vacina.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, reitera que a Covid-19 é imunoprevenível. “O grupo técnico assessor da Organização Mundial da Saúde (OMS), responsável pelas recomendações para vacinação no mundo, foi muito evidente ao dizer que todas as vacinas continuam sendo efetivas e protegendo contra a gravidade da doença, mesmo diante da nova subvariante XBB”, detalha.

Ethel reforça, ainda, a importância da imunização, sobretudo para crianças e pessoas imunossuprimidas. “A gente precisa entender que a Covid-19 é uma doença nova. É muito importante que a gente peça aos pais e responsáveis que levem suas crianças para vacinar, e também as pessoas com a possibilidade de apresentar quadros mais graves. A vacina está disponível, é segura e vai proteger a vida de todos”, enfatiza.

A vacina contra a Covid-19 está disponível no SUS para toda a população acima de 6 meses. Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose de reforço em atraso, deve procurar as unidades de saúde para atualização.

Além das ações de vigilância, o Ministério da Saúde também recomenda que a população reforce ações de segurança, como:

– uso de máscaras: para pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19; pessoas que tenham tido contato próximo com caso suspeito/confirmado de Covid-19; pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19 (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades) e em situações de maior risco de contaminação, como locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde.

– Higienização das mãos: uma das medidas mais efetivas na redução da disseminação de doenças de transmissão respiratória. Pode ser realizada com álcoois 70% ou água e sabão.

– Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com o antebraço, e nunca com as mãos; evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas; manter uma distância mínima de cerca de um metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando; evitar contato físico com pessoas com sintomas gripais, independentemente do uso de máscara; e não compartilhar objetos de uso pessoal sem higienização adequada.

O Ministério da Saúde informa que está disponível em toda a rede do SUS, gratuitamente, o antiviral nirmatrelvir/ritonavir para ser utilizado no tratamento da infecção pelo vírus logo que os sintomas aparecerem e houver confirmação de teste positivo. Este medicamento é indicado apenas para pessoas com mais de 65 anos e pacientes imunossuprimidos com mais de 18 anos.

Caso a pessoa esteja com sintomas compatíveis com os da Covid-19, como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, a recomendação é procurar atendimento nos serviços de saúde e seguir as orientações médicas.

