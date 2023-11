Coluna de Márcio Batista, professor…vídeo e depois o texto

Agência reguladora na educação superior.

Vai dar certo?

O Ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou no último dia 31/10 em Brasília, que enviará ao Congresso nacional, agora em novembro, Projeto de Lei para criação de uma agência reguladora do ensino público e privado no Brasil.

Segundo o ministro, o pano de fundo para a decisão decorre da proliferação das universidades privadas no país, que respondem por aproximadamente 85% das matrículas em cursos superiores, e acredita ser necessário a existência de uma estrutura mais ágil e eficiente de supervisão das políticas de educação universitária no território nacional.

Não acredito ser o melhor caminho. O MEC parece está escancarando uma ineficiência histórica no tocante ao avanço da mercantilização e precarização da Educação superior. Poderia democratizar o debate com a comunidade educacional e sociedade civil para fortalecer mecanismos mais efetivos de controle da expansão e qualidade da educação.

Não temos histórico de funcionamento com bons resultados da maioria das agências vigentes .

A conferir mais uma…

