EBC – O Ministério de Minas e Energia (MME) indicou a engenheira Magda Chambriard para exercer o cargo de presidente da Petrobras, em substituição a Jean Paul Prates. Segundo nota divulgada pela empresa, Prates solicitou encerramento antecipado de seu mandato à frente da petrolífera.

(…)

Grifo meu: Jean Paul não estava afinado com o governo…Normal que tenha saído…Serão dias e dias agora de ladainha da imprensa servidora do mercado e dos acionistas da Petrobras na tentativa de enquadrar a nova presidente da empresa, que prometeu a retomada da refinaria Abreu e Lima(Pernambuco) e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, além de investimentos em gás e fertilizantes.

Grifo meu 2: o que interessa mesmo? Que a Petrobras aja somente em favor do interessa brasileiro, o que é muito difícil, pois não é mais uma empresa completamente estatal.



J R Braña B.