GdA – Na região que o Rio Acre percorre ao lado do bairro Base, já foram retiradas mais de 200 toneladas de lixo durante a operação Limpa Rio Acre que teve início no dia 20 de outubro.

E nesta sexta-feira, 3, a equipe da Secretaria de Governo (Segov) que coordena os trabalhos, foi vistoriar a ação de limpeza que está sendo realizada no percurso da gameleira. Somente na região da Base já foram retiradas 216 toneladas de lixo. (…)

Marina em Cruzeiro com a colega ministra Sônia, e Tereza Campelo

Segundo a Rede Sustentabilidade…

12:00 Saída BSB

13:00 Chegada Cruzeiro do Sul (AC)

13:00 Ministras Marina Silva, Sonia Guajajara e Diretora Tereza Campello em carro da PF

13:00-13:40: Trajeto até Terra Indígena Poyanawa, Mâncio Lima, AC

17:00 Saída Cruzeiro do Sul

22:00 Chegada BSB

Grifo meu: Marina, ministra do Meio Ambiente, precisa priorizar uma obra ambiental no Acre, em Rio Branco, pelo menos…Sugiro a completa revitalização do Igarapé São Francisco…Nada é mais conhecido na capital do que esse igarapé, que atravessa a cidade de leste a oeste…Por que não uns 100 milhões do ministério de Marina nessa empreitada? Em parceria com o GdA ou a Prefeitura….Por que não? Na primeira vez que foi ministra Marina não deixou nenhuma obra ambiental, concreta, no Acre…Dessas que o sensor comum identifica…Agora, na segunda vez como ministra, chegou a hora…E a Obra ambiental é o São Francisco….Se revitalizar o igarapé, até os cegos que veem vão enxergar.

Grifo meu 2: a Marina precisa comprender que o senso comum vota e comenta as coisas nas ruas….e também é o que mais fala(mal e bem) dos políticos.

J R Braña B.

