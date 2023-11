A jovem ativista Palestina Ahed Tamimi, de 22 anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira (6) pelo Exército de Israel na Cisjordânia ocupada. Ícone da resistência Palestina, Tamimi foi acusada de “incitação ao terrorismo”.

Segundo o Exército israelense, Tamimi foi detida em uma operação “destinada a deter indivíduos suspeitos de estarem envolvidos em atividades terroristas e de incitamento ao ódio”, segundo a agência internacional de notícias RTP.

A ativista ficou mundialmente famosa aos 14 anos, em 2012, ao ser filmada mordendo um soldado israelense para tentar impedir a detenção do irmão mais novo. Em 2017, ela ficou detida por oito meses por dar tapas em dois soldados israelenses próximo à residência da sua família, em Nabi Saleh, na Cisjordânia Ocupada, enquanto pedia que eles fossem embora. Em relatório divulgado à época, a Anistia Internacional considerou que Ahed Tamimi foi “presa injustamente”.

Em uma rede social, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Bem Gvir, publicou uma foto da ativista sendo presa e comemorou a detenção. “Tolerância zero com terroristas e apoiadores do terrorismo”, disse.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A prisão de Tamimi ocorre em meio a uma série de operações do Exército de Israel na Cisjordânia ocupada, que viu a violência aumentar após o ataque do Hamas contra Israel, no dia 7 de outubro.

Desde então, o número de palestinos assassinados por força de Israel na Cisjordânia chegou 141, incluindo 43 crianças. Outros oito palestinos foram mortos por colonos israelenses e dois israelenses foram mortos por palestinos, segundo informe do Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários (Ocha).

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza informou nesta segunda-feira que pelo menos 10.022 palestinos foram mortos, incluindo 4.104 crianças, em ataques israelenses em Gaza desde 7 de outubro, segundo a agência Reuters.

O território da Palestina reconhecido internacionalmente é formado pela Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e pela Cisjordânia, controlada parcialmente pela Autoridade Palestina, entidade essa que, ao contrário do Hamas, é reconhecida por Israel e pela maior parte da comunidade internacional como o legítimo representante do povo palestino.

Matéria ampliada às 17h56 para acréscimo do número de palestinos mortos em Gaza e da informação sobre o relatório da Anistia Internacional.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… é só seguir… e pronto.

Saiba mais:

BNDES destina R$ 33,6 milhões do Fundo Amazônia para apoiar populações indígenas no Acre – OEstadoAcre.com

Imagem de prova da redação do Enem 2023 vaza nas redes sociais: Inep age rapidamente – OEstadoAcre.com

Oferta de aluguel de apartamentos no bairro 15 – OEstadoAcre.com