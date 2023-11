Foi um início de feriado bem movimentado para Mâncio Lima, na última quarta-feira, 01, iniciou-se o Campeonato Manciolimense de Futebol Amador Masculino e Feminino.

Este slideshow necessita de JavaScript.

“Estou muito feliz em ver nosso estádio com suas arquibancadas lotadas, nossa gente gosta de esporte e o esporte ajuda na qualidade de vida, ajuda a tirar nossa juventude da ociosidade e de outros vícios. Desde que assumi que temos nos empenhado em realizar competições esportivas em toda a nossa cidade, desde a zona urbana a zona rural. Fizemos investimentos altos no complexo Esportivo Totão para melhor acolher os torcedores e os desportistas, infelizmente um fenômeno natural causou alguns prejuízos no estádio, mas, já estamos buscando a melhor maneira de resolver. Façam desta competição algo sadio, mostrem em campo suas habilidades e respeito aos adversários”, disse Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Mas, o campeonato veio cheio de beleza, elegância e muita simpatia, 10 belas meninas também entraram em campo para disputa do título de Musa do Campeonato, representando suas respectivas equipes, recebendo aplausos e sacudindo a torcida. As dez lindas garotas disputam o título de Musa do Campeonato, Musa do Campeonato categoria digital e Musa do Campeonato categoria embaixadinhas.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Mesmo debaixo de uma forte chuva, os atletas não se intimidaram e entraram em campo na primeira partida entre Virgíneos X Gugu Papelaria. A equipe dos Virgíneos não facilitou a vidas dos adversários, foi pra cima, e saiu vitoriosa marcando 5X1 em cima da Gugu Papelaria. O segundo jogo ficou por conta do Santa Luiza X Banespa, este último, venceu de 2 X 1 fechando o segundo jogo da primeira rodada.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Já na quinta-feira, 02, mesmo com o feriado, a torcida fez questão de comparecer ao estádio para assistir mais duas partidas, Olímpicos X Chicago Bulls que não facilitou a vida do Chicago, marcando 5 X 1 e, Sport X RB Guarani, ficando o placar de um a um. Mais quatro equipes participam do campeonato, Nacional, São Paulo, Independência e Internacional.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Com a edição 2023 do Campeonato Manciolimense de Futebol, a Prefeitura de Mâncio Lima por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto está investindo mais de R$ 20 mil só com premiação, incluindo a premiação para as musas do campeonato. Além disso, outros investimentos estão sendo feitos, como o pagamento de arbitragem, locução, auxiliares do juiz e pessoal de apoio. A final acontece no dia 23 de dezembro.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Além do Prefeito Isaac Lima, os Secretários de Educação Junior Pinho, de Transporte Valderlan Alencar, de Articulação Institucional Danilo Chagas, os Vereadores Mazinho, Zeca do Pentecostes e Vlade Vasconcelos , o Chefe do Departamento de Esportes Rivelino Cavalcante e o Chefe do Núcleo da SEE Alcione Benevides estiveram presentes na cerimônia de abertura.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… é só seguir… e pronto.

Saiba mais:

BNDES destina R$ 33,6 milhões do Fundo Amazônia para apoiar populações indígenas no Acre – OEstadoAcre.com

Imagem de prova da redação do Enem 2023 vaza nas redes sociais: Inep age rapidamente – OEstadoAcre.com

Oferta de aluguel de apartamentos no bairro 15 – OEstadoAcre.com