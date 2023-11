Rumo à clandestinidade… by JLab

G1 – Após o Fluminense conquistar o título da Conmebol Libertadores diante do Boca Juniors, no último sábado, no Maracanã, uma decisão do Ministério Público de Buenos Aires chamou a atenção: o órgão proibiu o uso de uniformes do Tricolor em estádios da capital da Argentina.

(…)

Uma nota oficial em protesto foi publicado pelos torcedores do Vélez Sarsfield.