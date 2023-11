GdA – (…)O calçadão do Novo Mercado Velho é um local tradicional em Rio Branco, conhecido como um ponto turístico e com uma grande movimentação de pessoas. O tempo e a erosão do solo foram responsáveis para que parte da estrutura cedesse. A revitalização da área é fundamental para preservar sua importância histórica e oferecer um espaço melhor para os moradores e visitantes da cidade.(…)

Grande impacto

As obras de recuperação do espaço já avançam, se estendendo pela Ponte Cel. Sebastião Dantas até a Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte Metálica). O investimento estimado para o projeto é de aproximadamente R$ 300 mil, provenientes de recursos próprios do Estado, e a previsão é que a obra seja concluída em dois meses.

(…)

Grifo meu: só R$ 300 mil para essa obra? Então não será grande coisa…se com muito dinheiro as obras por aqui sempre deixam a desejar…imagina com essa merreca de dinheiro….

J R Braña B.

