Meu amigo Patetão foi ao Maracanã (4-N) testemunhar a mais fantástica final de Libertadores de todos os tempos.

Sim, porque o Fluminense não venceu um time qualquer, venceu o time símbolo dessa competição latino-americana e o clube mais popular na Argentina.

E vejam que o Flu venceu o River por 5 a 1 (no jogo mais plástico deste ano na Libertadores), venceu o terrível Olímpia duas vezes(o time paraguaio é aquele, lembram, que despachou um fanfarão daqui)…

…Venceu o Inter, no mais dramático jogo em 2023 entre times brasileiros…foram 39 minutos minutos de um Fluminense das galáxias no Beira-Rio e seis minutos celestiais e dois gols dignos da sétima arte….

E a final dos sonhos…

Contra o Boca Juniors…

No Maracanã…

Com roteiro que nem Hollywood imaginaria…

Pois bem, o Patetão viu tudo in loco…

Nos encontramos hoje na rua….

E aí as fotos que comparto con vos…(Patetão com o magnata Magno Alves, e registros de dentro e fora do Maracanã)

J R Braña B.

