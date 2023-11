No coração da Amazônia, um marco histórico reabre suas portas, convidando a população do Acre e visitantes do mundo inteiro a mergulhar na história e legado do líder ambientalista Chico Mendes. A Casa de Chico Mendes, um símbolo emblemático da arquitetura amazônica, se prepara para uma nova jornada de relevância e memória, após a conclusão das obras de restauração e manutenção, resultado de uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a prefeitura de Xapuri e a família Mendes.

Localizada na rua Batista Moraes, número 487, em Xapuri (AC), a casa, construída com madeiras amazônicas, é muito mais que um espaço físico; é um testemunho vivo da trajetória e luta de Chico Mendes. Com quatro cômodos que testemunharam a defesa da floresta em pé e a busca por condições dignas para os trabalhadores da região, este museu carrega não só objetos, mas uma história marcante.

A cerimônia de reinauguração, marcada para hoje, 10 de novembro, as 10h no horário do Acre, será uma celebração carregada de significado. Autoridades, incluindo o presidente do Iphan, Leandro Grass, o superintendente do Instituto no Acre, Stenio de Melo, e o prefeito de Xapuri, Ubiracy, o “Bira”, se juntarão à população local para este evento marcante.

As obras de restauração, iniciadas em fevereiro, representaram um esforço de preservação e renovação. Com investimento total de aproximadamente R$ 92 mil, a casa passou por reparos estruturais e revitalização, desde a substituição de peças de madeira até a restauração da fachada e cobertura, garantindo não apenas a preservação do espaço, mas também a renovação do contrato de locação entre o Iphan, a prefeitura de Xapuri e a família Mendes, permitindo a reabertura ao público.

Chico Mendes, seringueiro, sindicalista e ambientalista, é uma figura emblemática não só da história de Xapuri, mas do ativismo ambiental global. Sua luta incansável pela preservação da floresta e pelos direitos dos trabalhadores ganhou reconhecimento internacional, mas sua memória vive de maneira tangível nesta casa modesta, repleta de objetos e móveis que testemunharam a luta do líder seringueiro.

