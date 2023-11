Em uma reunião significativa realizada hoje [09], o Movimento Cabeças Brancas, representado pelos sindicatos do SINTEAC e SINPROACRE, uniu forças com a Conselheira Naluh Goveia para discutir avanços cruciais no enquadramento dos aposentados da educação no Estado do Acre.

O encontro, que contou com a participação ativa das guerreiras do movimento, teve como destaque a orientação precisa da Conselheira Naluh sobre o enquadramento para a referência 10 do contrato estadual. Professores e não docentes aposentados foram instruídos a entrar em contato diretamente no gabinete da Conselheira, onde os assessores Cleiver e Deborah estarão disponíveis para assistência.

Durante a reunião, foi ressaltada a importância de levar documentos relevantes, especialmente para aqueles que tenham recorrido à justiça ou à Acreprevindencia e tenham sido indeferidos. Cópias da portaria de aposentadoria e registros de saúde foram apontados como essenciais para agilizar o processo.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.

Um dos pontos cruciais discutidos foi a reestruturação das tabelas salariais, com a perspectiva de um aumento linear de 10%. Naluh destacou que em 16 de outubro de 2023, o governador Gladson Cameli esteve no Tribunal de Contas, comprometendo-se a efetivar o achatamento salarial no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCRS), especialmente para os aposentados da educação. Essa iniciativa baseia-se no artigo 5.º da Emenda Constitucional de 2019, e Naluh enfatizou que a ausência da Emenda 41 constitui um desafio.

Para avaliar a viabilidade dessa proposta, o Assessor Procurador Marcos Mota será encarregado da análise. Os aposentados expressaram gratidão pelo apoio incansável da Conselheira Naluh, reconhecendo seu papel fundamental no progresso dessas negociações.

A reunião, marcada pela colaboração construtiva e pela busca de soluções para as demandas dos aposentados da educação, foi encerrada pontualmente às 9 horas e 15 minutos, deixando a certeza de que o diálogo continuará para alcançar resultados positivos e benéficos para a comunidade educacional aposentada no Estado do Acre.

Saiba mais:

Reforma Tributária: senadores do Acre votam com Lula (😂😂😂) – OEstadoAcre.com

Propostas: Educação tem condições de reestruturar as carreiras dos Aposentados – OEstadoAcre.com

Diálogos: Novo Plano Nacional de Educação…📹 – OEstadoAcre.com