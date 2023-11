A emblemática estátua que homenageia a figura de Chico Mendes, reassume seu lugar na Praça dos Povos da Floresta, localizada no coração de Rio Branco. Após um processo de restauração realizado pela equipe da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) ao longo de duas semanas, a escultura retorna com renovado esplendor, resgatando não apenas a figura do ativista natureza e dos direitos humanos, mas também a essência simbólica que essa representação carrega.

A revitalização não se limitou apenas à estátua de Chico Mendes, mas abarcou também as praças do Seringueiro, Eurico Dutra e dos Povos da Floresta, todas no epicentro da capital. Estas ações conjuntas, coordenadas pela Secretaria de Governo (Segov) em colaboração com secretarias de Estado e entidades públicas do Acre.

oestadoacre.com destaca o compromisso com a preservação e valorização não somente do patrimônio físico, mas da memória coletiva e da história que estes locais representam.

Saiba mais:

Governador: 13º salário, segunda parcela… 💰📹 – OEstadoAcre.com

Conferência Estadual do PCdoB: A sinfonia das mudanças… 📷 – OEstadoAcre.com

Assassinato na paradisíaca Porto de Galinhas: turista do Ceará é vítima – OEstadoAcre.com