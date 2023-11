Parecia uma tranquila manhã de domingo (11). A serenidade das areias douradas de Porto de Galinhas, no Litoral sul de Pernambuco, foi abruptamente interrompida pela violência. Um turista cearense, de 31 anos, encontrou um trágico destino ao ser brutalmente assassinado a tiros. O incidente, que atingiu também uma mulher, que foi baleada e posteriormente transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.

Segundo informações preliminares das autoridades policiais, o desfecho parece ter raízes no submundo do tráfico de drogas em Fortaleza. Três indivíduos naturais do Ceará foram detidos em flagrante, todos eles vinculados ao cenário do crime organizado na região de origem.

O episódio serve como um alerta para a complexidade e alcance das redes criminosas, que podem transpor fronteiras e transformar locais paradisíacos em palcos de violência…