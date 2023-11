No cerne da jornada rumo ao desenvolvimento ecológico sustentável, os Estados de bem-estar social emergem como protagonistas. Assumem o papel vital de suprir as necessidades fundamentais da população, além das estruturas tradicionais de suporte, redefinindo o panorama política social, não apenas o apoio econômico, mas também se estende à esfera emocional e social, abraçando a valorização indivíduo no contexto coletivo.

Com a criação de serviços e benefícios sociais mais abrangentes, a flexibilização do acesso a esses recursos, o aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos e o fortalecimento das garantias trabalhistas, os Estados podem garantir um sistema de apoio robusto.

No panorama brasileiro, vislumbrar o desenvolvimento ecológico sustentável exige a retomada estratégica e consistente da industrialização, entrelaçada com a busca pelo bem-estar social. Recordar o período áureo da década de 1980, onde a indústria nacional ostentava uma robustez que superava gigantes globais como China e Coreia, revela-se essencial para compreender o potencial histórico desperdiçado…

A falta de uma visão estratégica por parte das elites dirigentes e setores empresariais minou a perspectiva de um projeto nacional de desenvolvimento. Projetos estruturantes e transformadores, ancorados no bem-estar social e em relações de mercado estáveis, foram eclipsados. Reconstruir essa sólida base industrial, alinhada com o equilíbrio ecológico e social, é fundamental para a concretização de um futuro sustentável.

