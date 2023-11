A semana se inicia com uma boa notícia para a saúde pública no Acre. O estado anuncia a contratação de 458 novos profissionais de saúde, que ingressarão imediatamente para reforçar e melhorar o atendimento à população. A medida visa uma renovação do quadro de servidores da Secretaria de Saúde (Sesacre), abrangendo um amplo espectro de especialidades.

Inicialmente, a previsão era a contratação de 446 profissionais, mas esse número foi revisto e ampliado para 458.

Esses novos profissionais foram convocados do cadastro de reserva, substituindo aqueles cujos contratos temporários expiraram. As especialidades convocadas abrangem desde médicos, enfermeiros e dentistas até técnicos em áreas específicas.

O chamamento contempla uma variedade de especialidades, incluindo 210 enfermeiros, 52 médicos, 59 fisioterapeutas, 30 farmacêuticos, entre outros profissionais indispensáveis para a estruturação e melhoria dos serviços de saúde. Esse reforço também abrange áreas como assistentes sociais, fonoaudiólogos e técnicos de laboratório em análise clínica.

Detalhes sobre as convocações e outras informações importantes serão disponibilizados em breve no Diário Oficial do Estado (DOE).

Saiba mais:

Conferência Estadual do PCdoB: A sinfonia das mudanças… 📷 – OEstadoAcre.com

GdA chama 446 novos servidores para a saúde do estado 📹 – OEstadoAcre.com

Assassinato na paradisíaca Porto de Galinhas: turista do Ceará é vítima – OEstadoAcre.com