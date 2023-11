Ifac – Agora é oficial! O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União a portaria que homologa o resultado do recredenciamento do Instituto Federal do Acre, onde a instituição acreana recebe a nota máxima de qualidade. A portaria nº 1.991 foi publicada na edição desta terça-feira, 14, com a data do dia 10 de novembro de 2023 e é assinada pela ministra substituta, Maria Izolda Cela de Arruda Coelho.

O Ifac recebeu nota 5 na avaliação institucional realizada em dezembro de 2021, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), ligado ao MEC. O conceito, válido pelo prazo de 10 anos, integra o processo de recredenciamento institucional, previsto no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Periodicamente, as instituições do país que ofertam cursos superiores, são avaliadas pelo MEC, como forma de garantir a continuação de seu funcionamento e oferta de cursos superiores para a comunidade.

(…)

Acesse a portaria aqui

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp sem limite de adesão – Não é grupo…! E você vê a hora que quiser sem ninguém te pedir nada… É só seguir… E pronto.