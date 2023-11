Coluna do professor Márcio Batista aborda a nova renegociação do Fies

Primeiro o vídeo e depois o texto…:

Renegociação das dividas do FIES e um novo programa social na educação, quem sabe…

No início do mês o presidente Lula sancionou a lei que autoriza a renegociação das dividas de estudantes com atraso no FIES (Fundo de Financiamento do Ensino Superior) com descontos de até 100% dos juros e multas em caso de liquidação integral de contratos celebrados entre 2017 e 2023, com débitos acumulados.

Estima-se que 1 milhão duzentos e quarenta mil pessoas poderão ser beneficiadas com a medida, chamada também de “desenrola educação”.

O Ministro da Educação Camilo Santana cogita promover mudanças no programa, com o intuito de torná-lo mais ágil e socialmente mais inclusivo, diferenciando quem não paga porque não quer, daqueles que não pagam porque não podem.

Penso que o FIES precisa deixar de ser um programa econômico que em certa medida injeta recursos na expansão do ensino superior privado, para se tornar um programa social, que incorpore cada vez mais camadas sociais às universidades brasileiras. Afinal, não se constrói uma nação próspera e desenvolvida sem a educação como política central, estruturante.

