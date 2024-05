A greve na Argentina, maior exportadora de farelo e óleo de soja, tem levado importadores a buscar o Brasil, o segundo maior fornecedor global. Isso tem feito com que consumidores domésticos disputem a soja com estrangeiros, elevando os prêmios de exportação e os preços internos, conforme pesquisadores do Cepea. Além disso, a Conab estima uma queda na produção brasileira de soja para 147,68 milhões de toneladas na safra 2023/24, com possíveis novos reajustes negativos devido aos alagamentos no Rio Grande do Sul.