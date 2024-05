A catástrofe no Rio Grande do Sul causou 157 mortes, com mais de 650.000 evacuados e 88 desaparecidos, segundo a Defesa Civil. As alagações, iniciadas em 29 de abril devido a chuvas excessivas e falhas nos sistemas de drenagem, afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas. Até agora, 82.666 pessoas foram resgatadas por 27.176 membros das forças de segurança e armadas.