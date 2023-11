Diz o senador Sérgio Petecão nas suas redes sociais sobre a Nova Lei de Cotas no Brasil:

‘Boa notícia para nossos estudantes!

‘O presidente Lula sancionou, nesta segunda-feira (13), a nova proposta que atualiza a Lei de Cotas.

‘Recentemente, aprovamos no Senado Federal a revisão da legislação (PL 5.384/2020) que propôs muitas mudanças e ampliação do sistema de cotas para universidades e institutos federais de ensino superior.

‘A sanção dessa lei pelo presidente da República é um grande passo para o acesso mais democrático ao conhecimento. Com isso, estaremos criando mais oportunidades igualitárias, para que nossos jovens menos favorecidos tenham mais chances de cursar o ensino superior.

‘Toda e qualquer política pública de inclusão e igualdade para os brasileiros é mais do que justa e conta com meu apoio incondicional.’

(…)

Grifo Meu: as cotas são um pouco da reparação de mais de 300 anos de escravidão imposta aos negros no Brasil…chegou atrasada, mas chegou…(nos Estados Unidos, as cotas são instrumentos de reparação social há mais de meio século…Não à toa, Barack Obama chegou a presidente.

J R Braña B.