7 mil acreanos aptos a receber o benefício não recebem por vários motivos, inclusive, desinformação

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) se reuniu, nesta terça-feira (14), com o representante da Rede Observatório BPC, Vinícius Mariano. A instituição atua nacionalmente em defesa e promoção dos direitos das famílias. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma renda assistencial do governo federal que garante às pessoas com deficiência, e àquelas que têm mais de 65 anos, o recebimento de um salário mínimo por mês.

Petecão informou que, de acordo com dados do Observatório, muitas pessoas no estado do Acre, principalmente idosos, não recebem o BPC a que têm direito. Segundo a instituição, são mais de 7 mil acreanos aptos a receber o benefício (ou necessitados do benefício), mas não o recebem por vários motivos, que vão da desinformação ao excesso de burocracia.

O movimento também pediu apoio ao parlamentar para aprovar, no Congresso Nacional, o direito ao 13° salário aos beneficiários do BPC. Para o senador, a inclusão desse abono é uma questão de justiça, que ajuda na subsistência das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Para o senador, essa renda, que parece pouca, é muito importante para garantir o mínimo de dignidade a esses brasileiros. Ressaltou que conhece bem as dificuldades que as famílias, principalmente as mais carentes, enfrentam para sobreviver.

“Então, qualquer iniciativa que possa ajudar essas pessoas terá meu apoio e empenho. Essa matéria – a que garante o 13° salário – está sendo apreciada na Câmara dos Deputados. Quando chegar aqui no Senado, iremos nos articular com nossos pares para a aprovar. O Estado brasileiro tem todas as condições de assistir os mais vulneráveis”, concluiu.

