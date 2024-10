GdA – Numa reunião realizada na Casa Civil, nesta semana, foi decidido que o Réveillon 2024 será celebrado no estádio Arena da Floresta, unindo esforços entre o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Rio Branco. O evento, que promete ser um marco para as festividades de fim de ano, contará com uma série de ações de segurança e buscará fomentar a economia local, reunindo as famílias de Rio Branco e região.

Durante a reunião, o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, destacou a importância da parceria entre as duas esferas de governo para garantir uma programação especial. “As expectativas são as melhores. O governador Gladson Cameli determinou que a gente já iniciasse todo o planejamento de Natal e da virada de ano. Estamos buscando a Prefeitura de Rio Branco para trabalharmos juntos, somando forças. Assim, conseguimos dividir custos e proporcionar uma festa mais atraente e melhor para as famílias de Rio Branco”, afirmou Donadoni.

(…)