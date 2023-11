Acompanhar os filhos e saber onde estão são coisas que todos os pais devem fazer…(sim ou não?)

E quando acompanha em tempo real…

..e vê a movimentação instantânea…

É o meu caso…

Aí eu fico dizendo: – por esse local, não…aí é perigoso a essa hora andar a pé(no caso aqui não é em Rio Branco…é outra cidade)…

É uma maluquice…!

Quer acompanhar seus filhos em tempo real em todo lugar…!

Baixa o app vida360…e pede/manda ele(a) aceitar.

Pronto…

Acabou a história de não saber mais onde seus filhos estão…

Em tempo: nesse calor ouvindo Another Brick In The Wall, do Pink Floyd…direto da fonte de onde sugiram…e de olho no vida360.

J R Braña B.

