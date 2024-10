Por Salomão Matos/Assecom – O forte temporal que atingiu boa parte de Rio Branco, na tarde desse último final de semana, derrubou árvores e destelhou casas.

A Defesa Civil Municipal, sob o comando do coronel Cláudio Falcão, foi até algumas localidades, verificar a extensão dos estragos. A região do Belo Jardim, no Segundo Distrito da capital, foi a mais afetada.

“Esse local onde nós estamos, nós consideramos uma das ocorrências mais graves, porque aqui teve vítimas. O senhor da casa, ele estava dentro de casa, no momento que caiu uma árvore sobre a casa, e ele ficou preso dentro de casa, precisando fazer uma entrada forçada na porta para poder retirar ele. Os ventos que ultrapassaram 70 km por hora, causando diversos estragos. Nós estamos atendendo pelo menos seis bairros”, informou o coordenador.

Além do Belo Jardim, outras localidades como Jorge Lavocart, Cafalate, Bairro do Bosque, Mocinha Magalhaes e Comara também houve várias ocorrências. Além do suporte da Defesa Civil, equipes de Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), prestaram atendimento às vítimas.

“Estamos aqui com toda a equipe, a Defesa Civil, que neste momento presta todo o apoio necessário às famílias com relatório técnico, e daqui nós vamos tirar os encaminhamentos, colocar toda a nossa equipe à disposição. Vamos fazer no decorrer do dia tudo o que é competência da Secretaria de Assistência Social”, disse Ivan Ferreira, iretor de Assistência Social da SASDH.

Rosemir do Couto, de 84 anos, conta que além dos prejuízos o susto foi grande.

“Rapaz eu estava deitado ali dentro, quando o vento caiu, cobriu de lá para cá, caiu primeiro lá dentro da vizinha. Aí quando eu vi foi de lá para cá. Eu olhei e havia um galho de pau entrando aí, as telhas se quebrando, eu corri para cá, fui abrir a porta trancada. E aqui era alto, eu vou abrir essa outra, trancada também. Deus me livre, eu digo, rapaz, não tem para onde eu correr, vou me sentar aqui. E o cacaréu de telha descendo ali. Graças a Deus que vieram dar uma força pra nós”.

