Via Leidiane Souza do MS – Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Juruá promoveu, essa semana, dois dias de qualificação na aldeia Caucho, no município de Tarauacá, no Acre. O treinamento, realizado em conjunto com a equipe de educação permanente e o Polo Base de Tarauacá, teve como foco promover o uso das práticas medicinais indígenas.

O evento contou com a participação de diversos povos originários, entre eles os Yawanawa, Huni Kuî (Kaxinawá) e Nuku Kuî (Katukina), que vieram das aldeias Colônia 27, Gregório, 18 Praias, Nova Aldeia e Carapanã. Esses povos trouxeram consigo uma rica diversidade de conhecimentos tradicionais que foram compartilhados e integrados ao longo da capacitação.

Durante o treinamento, os participantes produziram uma série de remédios naturais, incluindo xaropes para tratamento de problemas respiratórios, repelentes para afastar insetos e suplementos ricos em ferro, destinados a combater a anemia. Todas as preparações foram feitas com ervas e plantas medicinais coletadas nas próprias comunidades, ressaltando a autonomia e a sustentabilidade das práticas tradicionais.

O encontro também foi marcado pela forte presença de lideranças tradicionais, como pajés, parteiras e curandeiros, além de agentes de saúde indígenas, todos com profundo conhecimento das propriedades terapêuticas das ervas da floresta. Entre as atividades práticas, os participantes realizaram banhos de ervas e defumações, rituais usados há gerações pelos povos indígenas para cura e equilíbrio do corpo e do espírito. Esses rituais, que envolvem o uso de plantas com propriedades medicinais e espirituais, são considerados parte fundamental do tratamento de diversas doenças, trazendo alívio e bem-estar aos participantes.