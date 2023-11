Uma manhã que começou com tranquilidade transformou-se em tragédia quando Maurizan Santana de Lima, de 42 anos, morreu em um incidente de afogamento no Rio Iaco, em Sena Madureira, no interior do Acre, neste sábado, (18).

Os serviços de emergência foram acionados após o desaparecimento de Lima nas águas do rio. O corpo de Bombeiros do município respondeu prontamente à chamada.

Cerca de 30 minutos após o início dos esforços de busca, os mergulhadores localizaram o corpo de Maurizan Santana de Lima.

Segundo informações do corpo de bombeiros, a vítima consumia bebida alcoólica nas proximidades do rio.

Saiba mais:

‘Brandão…!’ – OEstadoAcre.com

PSD do Acre recebe a corajosa senadora Eliziane Gama – OEstadoAcre.com

Crônica de Dandão: Nascidos em novembro – OEstadoAcre.com