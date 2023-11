O ‘Republicanos’, que nĂŁo tem nada de republicano no Acre – trouxe neste final de semana a senadora de extrema-direita Damares Alves, aquela que disse que viu Jesus subir num pĂ© de goiabeira….Veio falar aos filiados do partido num evento que denominaram de ‘tome partido’….Ela combina certinho com a deputada Totonha LĂșcia…

Relembre Damares (ela foi assesora de um ex-deputado federal do Acre), foi ministra dos Direitos Humanos de Bolsonaro, acredite, ministra dos DH – pregando o seu fundamentaliso mais puro…tome negacionismo!….assista abaixo…:



J R Braña B.

PS: no sĂĄbado, outra senadora esteve em Rio Branco, Eliziane Gama, que tambĂ©m Ă© evangĂ©lica, mas tem postura polĂ­tica avançada e progressista que ajuda o Brasil a nĂŁo negar a ciĂȘncia e andar para frente.

