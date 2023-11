Num país vibrante e diverso como o Brasil, onde as cores e tonalidades da pele contam histórias intrincadas de uma herança multicultural, a relação entre cor de pele e vínculos afetivos é tema de um novo estudo. A pesquisa inédita realizada pelo Datafolha, de 9 a 17 de outubro de 2023, lançou luz sobre as percepções dos brasileiros em relação à influência da cor de pele em seus relacionamentos amorosos e de amizade.

Os resultados indicam que, para a grande maioria dos brasileiros adultos, a cor de pele não é um fator determinante na formação de laços afetivos. Com uma margem de confiança de 95%, a pesquisa revelou que expressivos 85% dos entrevistados afirmam que a cor da pele não interfere em seus relacionamentos amorosos. Este dado não apenas destaca a resiliência do espírito brasileiro diante das diferenças, mas também questiona estereótipos arraigados que sugerem o contrário.

Ao explorar as nuances de gênero, a pesquisa demonstra que a percepção é uniformemente distribuída entre homens e mulheres, com 86% e 84%, respectivamente, compartilhando a visão de que a cor de pele não é um obstáculo para o afeto.

No entanto, para 15% dos entrevistados, a raça ainda é considerada um fator relevante nos relacionamentos, evidenciando que os desafios permanecem. A voz desses 15% ecoa as complexidades sociais que continuam a moldar as interações humanas, mesmo em uma nação conhecida por sua rica mistura cultural.

A pesquisa, tem margem de erro geral de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

