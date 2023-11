Sandra Russo, agora pouco no P12, de Buenos Aires…que oestadoacre republica com tradução apenas dos principais trechos nos parágrafos abaixo…

Los pueblos se equivocan

La dolorosa mayoría que votó por Milei y lo hizo presidente, no sabe qué votó. Es la primera vez en el mundo que gana un presidente anarcocapitalista y que gana con discursos propios cruzados: voy a hacer/no voy a hacer. Se nos hielan las venas: nuestro país será un laboratorio fascista en el que la crueldad y la estupidez serán celebradas, y perseguidos los cuadros políticos populares.

Tradução de trecho mais importante do parágrafo acima: o nosso país será um laboratório fascista onde a crueldade e a estupidez serão celebradas e os quadros políticos populares serão perseguidos.

Desde la pandemia algo de nuestra salud mental individual y colectiva se alteró. No solo la nuestra, la del mundo. Empezaron diciendo que la tierra era plana y terminamos con un presidente que va a romper relaciones con China y Brasil, que abortará los grandes proyectos que podían darle una chance de crecimiento inédito a este país, va a privatizar otra vez (¡Otra vez!) los fondos previsionales, que va a desarmar la Anses y el PAMI. Y que liberará a los genocidas y reivindicará en terrorismo de Estado.

Tradução de trecho mais importante do parágrafo acima: Desde a pandemia, parte da nossa saúde mental individual e coletiva mudou. Não apenas o nosso, o do mundo. Começaram por dizer que a terra era plana e acabámos com um presidente que vai romper relações com a China e o Brasil(…)

Nada de esto hubiera ocurrido si existiera el periodismo. En cuatro años, el único que los incomodó fue Sergio Massa en el debate. Tuvo más pantalla que ningún otro economista en 2017 y 2018. Nunca le hicieron explicar ninguna de sus medidas.

Tradução de trecho mais importante do parágrafo acima: Nada disso teria acontecido na Argentina se existisse jornalismo(isso vale para o Brasil…Bolsonaro só venceu no Brasil porque não houve jornalismo para mostrar quem ele sempre foi – J R Braña B)

Y también hubiésemos podido evitar esta catástrofe si Alberto Fernández no hubiera jugado solo, aislado de sus aliados, y sin haber honrado su compromiso electoral con los últimos. El daño fue enorme.

Tradução de trecho mais importante do parágrafo acima: e também poderíamos ter evitado essa catástrofe se Alberto(presidente) não tivesse jogado sozinho…(…)

Este país está roto. Rompieron la continuidad de la memoria histórica. Rompieron la moral de la mayoría de la sociedad, que dice detestar la corrupción y vota a un tipo que vendía las candidaturas.

Tradução de trecho mais importante do parágrafo acima: este país quebrado. Foi rompida a continuidade da memória histórica(…)

Esta desolación me la permito esta noche, como todos debemos permitirnos ese abismo al que nos asomamos, porque en Milei y en sus seguidores vemos violentos y brutos. Pero mañana mismo, como otras veces, como siempre, empezará la tarea de secarnos las lágrimas y de construir una sociedad civil resistente a los abusos y el totalitarismo. Los pueblos se equivocan. Hoy la Argentina, y lo digo sin prurito pero con inmensa pena, se equivocó.

Tradução de trecho mais importante do parágrafo acima: me permito a desolação esta noite, como todos devemos nos permitir esse abismo para o qual olhamos, porque em Milei e nos seus seguidores vemos violência e brutalidade.(…)

Saludos a los neutrales (saudações aos isentões)

(…)

Grifo meu: os isentões(e a imprensa do capital) no Brasil foram cruciais com o desastre de 2019 no Brasil…Oportuno desabafo da jornalista argentina Sandra Russo…O povo brasileiro se equivocou em 2019…Deu a volta por cima….A vida é assim…hora as coisas ruins, hora as coisas boas…sem controle de nenhum ser…

J R Braña B.

