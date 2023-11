Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira (20) o fisiculturista Everson Melo para tratar sobre saúde e incentivo à prática de atividades físicas nas escolas do estado.

O fisiculturista apresentou ao presidente da Aleac um anteprojeto que trata sobre o incentivo da prática de esportes e atividades físicas nas escolas públicas do Acre.

Everson conta que o objetivo do projeto é incentivar os alunos acreanos a praticar atividades físicas com o intuito de evitar problemas de saúde e melhorar a qualidade de vidas das crianças e adolescentes.

“Quero agradecer ao deputado Luiz Gonzaga por nos receber e dar atenção a esse projeto que vai ajudar milhares de jovens acreanos a ter uma qualidade de vida melhor com a prática de esportes e atividades físicas. Temos como objetivo também usar o esporte para evitar que nossos adolescentes entrem no mundo do crime”, disse Everson.

Luiz Gonzaga parabenizou Everson pela iniciativa e colocou o Legislativo acreano à disposição do fisiculturista para contribuir com a aprovação do projeto e incentivo ao esporte nas escolas.

“Iniciativas como esta do Everson são importantes para incentivar nossos adolescentes a praticar esportes e evitar doenças por falta de atividades físicas. O esporte tira jovens do mundo do crime e também é um assunto de saúde pública, pois evita doenças que podem ser tratadas apenas com exercícios físicos”, disse.

Gonzaga aproveitou o encontro com Everson para anunciar que concederá a ele uma Moção de Aplauso pelas conquistas do fisiculturista, por representar o Acre em campeonatos nacionais, além de incentivar a prática de esportes nas escolas acreanas.

