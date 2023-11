Secom – Com repasse do Governo Federal de R$ 95,73 milhões, o Bolsa Família chega a 131,1 mil famílias do Acre a partir desta sexta-feira, 17 de novembro. O valor médio do benefício no estado é de R$ 731,10. O cronograma de pagamento nos 22 municípios acrianos segue até o dia 30, com base no final do Número de Identificação Social (NIS).

A capital Rio Branco é a cidade com maior número de famílias contempladas: 44,1 mil, a partir de um investimento de R$ 30,61 milhões. Em seguida, aparecem Cruzeiro do Sul (14,1 mil famílias), Sena Madureira (9,2 mil), Tarauacá (9 mil), Feijó (5,8 mil).

O município com maior valor médio de repasse no Acre no mês de novembro é Jordão, com R$ 904,56. Santa Rosa do Purus (R$ 884,97), Porto Walter (R$ 828,36), Assis Brasil (R$ 820,61), Tarauacá (R$ 807,37) completam a lista dos cinco maiores valores.

